¿Qué se Sabe de los Mineros de Zacatecas Desaparecidos en Concordia, Sinaloa?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la emisión de las cédulas de búsqueda de Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, y José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, mineros zacatecanos reportados como desaparecidos desde el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

¿Quiénes son los dos mineros desaparecidos?

De acuerdo con información oficial, ambos trabajadores forman parte del grupo de diez mineros privados de la libertad en el sur del estado de Sinaloa. Hasta el momento, no se han dado a conocer avances sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Ignacio Aurelio Salazar Flores es de complexión robusta, tez blanca y estatura aproximada de 1.68 metros. Como señas particulares presenta múltiples tatuajes en brazos, espalda y piernas, entre ellos peces Koi, un samurái, un dragón y letras japonesas.

Por su parte, José Ángel Hernández Vélez es de complexión delgada, tez morena y estatura aproximada de 1.70 metros. Tiene tatuajes visibles como un prisma de colores en la espalda, un dios griego, un colibrí, una pantera y la leyenda “KING” en un tobillo, además de una pequeña cicatriz en la nariz.

Autoridades de Sinaloa y Federales trabajan para encontrar a los mineros

La Fiscalía estatal solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, mientras continúan las investigaciones en coordinación con autoridades de Sinaloa y federales, en un caso que mantiene en incertidumbre a las familias de los trabajadores desaparecidos.



