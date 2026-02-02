Localizan con Vida a Daniel Alejandro, Músico que Estaba Desaparecido en Zapopan

Fue localizado con vida Daniel Alejandro, músico de mariachi que contaba con ficha de desaparición en Zapopan, Jalisco. El hombre no había sido localizado desde el 21 de enero.

Fue este domingo, 1 de febrero, cuando pudo regresar con sus familiares. De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía, la víctima de 42 años, antes de salir de su hogar, mencionó a sus padres que saldría para encontrarse con un amigo y que, lo más probable, es que regresaría tarde de esa reunión, sin dar más detalles de la cita pactada.

Sin embargo, pasaron las horas y los días, y Daniel Alejandro no regresaba, por lo que de inmediato familiares comenzaron a buscarlo por todos lados, sin saber nada de él.

Ante la desesperación, interpusieron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco la denuncia correspondiente.

¿Qué se sabe de la localización de Daniel Alejandro?

Más de 10 días tuvieron que transcurrir para que el Daniel regresara a su domicilio. Hasta el momento se desconocen los detalles de su localización; es decir, no se sabe si fueron policías investigadores quienes lograron encontrarlo con vida o si se pagó algún rescate para su liberación. También se ignora si existen personas detenidas por este suceso.

Lo que sí se presume es que este hombre, dedicado a la música de mariachi, presentaba varias lesiones en el cuerpo, sin que se especificara de qué tipo ni si ponen en riesgo su vida.

Javier Sandoval / N+

