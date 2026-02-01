Localizan Sin Vida a Interno en Celda del Centro Penitenciario de Aguaruto en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este domingo 1 de febrero fue localizada sin vida una persona privada de la libertad al interior de su celda en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con la información preliminar, existe la posibilidad de que el fallecimiento se haya tratado de un suicidio, no obstante, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del deceso.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la autoridad ministerial y se notificó a los familiares, a quienes se les brindó acompañamiento y apoyo para la realización de los trámites legales correspondientes.

Casos anteriores de fallecimientos al interior del penal

En casos anteriores de fallecimientos al interior del penal, se registraron dos hechos dentro del mismo centro penitenciario el año pasado.

El primer caso se registró en octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el fallecimiento de una persona privada de la libertad al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, ocurrido el día 20 de ese mes. De acuerdo con el reporte oficial, el interno se desvaneció dentro de su módulo, por lo que recibió atención médica inmediata; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. La Dirección del penal dio aviso a la autoridad ministerial para el desarrollo de las diligencias correspondientes y se notificó a la familia, a quien se brindó acompañamiento para los trámites legales.

Asimismo, en un hecho distinto registrado el sábado 18 de octubre de 2025, otra persona privada de la libertad fue localizada inconsciente por sus compañeros dentro del mismo centro penitenciario. Personal médico acudió al lugar para brindar asistencia, pero se confirmó que el interno ya había no. De manera preliminar, se informó que la causa del deceso pudo haber sido un infarto, aunque será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar oficialmente las causas mediante las investigaciones correspondientes.

