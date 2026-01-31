Fallece Consuelo Rocha Valdez, Hermana del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Este sábado 31 de enero de 2026, falleció Consuelo Rocha Valdez, hermana del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobierno de ese estado confirmó el fallecimiento y expresó sus más sinceras condolencias.

A través de un mensaje oficial, la administración estatal acompañó con respeto y solidaridad a los seres queridos de Consuelo Rocha, en este momento de profundo dolor, deseándoles serenidad y fortaleza ante esta pérdida.

El gobierno del Estado de Sinaloa expresó sus más sinceras condolencias al gobernador Rubén Rocha Moya y a su familia por el sensible fallecimiento de su hermana, la señora Consuelo Rocha Valdez. El comunicado concluye con un mensaje de despedida: “Descanse en paz”.

Doble pérdida

Este deceso ocurre en un contexto especialmente difícil para la familia del mandatario, luego de que el pasado 11 de enero se informara el fallecimiento de otro de sus hermanos, Antonio Rocha Moya, lo que ha significado una racha de luto para el gobernador y su círculo cercano.

Tras darse a conocer la muerte de Consuelo Rocha Valdez, diversas figuras de la vida política estatal y nacional utilizaron sus redes sociales para expresar mensajes de condolencia y solidaridad. En sus publicaciones, destacaron palabras de apoyo al gobernador, así como muestras de respeto y acompañamiento a la familia Rocha en este momento de duelo.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, estuvo entre los que posteó un mensaje en X para dar sus condolencias a su compañero de Sinaloa.

Con profundo respeto, expreso mis más sinceras condolencias a nuestro compañero gobernador de Sinaloa, @rochamoya_, y a su familia, por el fallecimiento de su hermana, Consuelo Rocha Valdez.



— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) January 31, 2026

También expresó sus condolencias la senadora Paloma Sánchez, quien posteó: "Lamento mucho el fallecimiento de la Sra. Consuelo Rocha Valdez, hermana del gobernador Sinaloa, Rubén Rocha Moya".

Lamento mucho el fallecimiento de la Sra. Consuelo Rocha Valdez, hermana del Gobernador de #Sinaloa, @rochamoya_,



— Paloma Sánchez (@palomaSnchez) January 31, 2026

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento, y las autoridades han mantenido un llamado al respeto de la privacidad de la familia.

