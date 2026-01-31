Inicio Estados Fallece el Senador Panista Gustavo Sánchez Vásquez a los 62 años

Fallece el Senador Panista Gustavo Sánchez Vásquez a los 62 años

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Sánchez Vásquez, falleció a los 62 años, lamentan su partida legisladores y colegas.

No se ha hecho pública la causa de su muerte.

El senador Sánchez Vásquez tenía 62 años de edad. Foto: X @gustavosvbc

Este sábado 31 de enero de 2026, Gustavo Sánchez Vásquez, senador de la República por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), falleció a los 62 años, según informó su bancada en redes sociales.

Las y los senadores del PAN expresaron su profunda tristeza por la pérdida de su compañero legislador, destacando que su vida fue un ejemplo de compromiso, entrega y vocación de servicio hacia México. Asimismo, extendieron sus sinceras condolencias a la familia, amistades y seres queridos del senador. 

Muere Francisco Barrio Terrazas, Exgobernador Panista de Chihuahua a los 75 Años

Abogado y político 

Originario de Mexicali, Baja California, Sánchez Vásquez fue abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y tuvo una carrera de más de tres décadas en la vida pública. Antes de ocupar una silla en el Senado desde septiembre de 2024, se desempeñó como Procurador Fiscal del Estado, síndico municipal, diputado local y presidente municipal de Mexicali

Además de su labor legislativa, el senador panista fue considerado una figura relevante dentro de su partido, incluso perfilado como posible candidato a la gubernatura de Baja California en próximos procesos electorales. 

En los próximos días, su suplente, José Máximo García López, rendirá protesta para ocupar el escaño que deja vacante en el Senado

