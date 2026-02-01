Reforzarán Operativo en la Búsqueda de Mineros en Concordia, Sinaloa

A través de redes sociales el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó esta mañana que se reforzará el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa por ordenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del General Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional.

La acciones serán implementadas a partir de hoy, domingo 1 de febrero.

Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. (@Claudiashein), y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional (@Defensamx1), a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 1, 2026

¿Cuántos elementos se suman a la búsqueda de los mineros en Sinaloa?

El gobernador informó qué durante el despliegue se sumarán 1,190 efectivos de seguridad:

800 efectivos del Ejército

270 de Fuerzas Especiales

100 de la Guardia Nacional

20 ministeriales

3 helicópteros artillados

2 aviones T6C-Texan

¿Qué se sabe de la desaparición de los mineros?

A través de un comunicado, Vizsla, la empresa minera, informó mediante su página oficial que 10 personas de su proyecto en Concordia, Sinaloa fueron secuestradas.

Mencionaron que el caso se encuentra bajo investigación y la información disponible de momento es limitada.

Hasta el momento, algunas de las personas ya fueron incorporadas con fichas de búsqueda activas en la página oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa.

