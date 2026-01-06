Muere Menor de 5 Años en Fresnillo, Zacatecas Tras Ser Atacado por Perro Pitbull

Un menor perdió la vida en Fresnillo, Zacatecas, después de ser agredido por un perro pitbull. El ataque ocurrió aproximadamente a las 07:00 de la tarde, en la calle Toma de Zacatecas, en la colonia Francisco Villa.

¿Qué se sabe del ataque al momento?

Los servicios de emergencia fueron alertados del hecho, llegando hasta el punto y localizando al menor con severas lesiones en el rostro, por lo que fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica. Sin embargo, a los minutos perdió la vida.

Fue necesaria la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado para recabar la evidencia del lugar e integrarla a la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha determinado la causa que provocó el ataque del perro en contra del menor, además, información extraoficial señala que el dueño del canino era un familiar del pequeño agredido.

