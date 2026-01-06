Pago Predial 2026 en Zacatecas: Estos son los Descuentos que Hay por Municipio

Con el inicio de 2026, varios municipios de Zacatecas pusieron en marcha campañas de descuento en el pago del predial, con el objetivo de incentivar la recaudación durante los primeros meses del año. Además de facilitar el cumplimiento de esta obligación a la población.

¿Qué descuentos hay por el pago del predial en Zacatecas?

En Guadalupe, por ejemplo, el ayuntamiento anunció un esquema escalonado de descuentos:

15 por ciento en enero

10 por ciento en febrero

5 por ciento en marzo

Noticia relacionada: Estos Son los Descuentos que Hay por el Pago Puntual del Predial 2026 en Aguascalientes

Las autoridades municipales aseguran que los recursos obtenidos se destinan a obras de infraestructura básica y servicios públicos. Asimismo, explicaron que se habilitaron diversos puntos en dependencias municipales, centros comunitarios y espacios comerciales, con horarios diferenciados.

Más descuentos en el estado de Zacatecas por el pago de predial 2026

Por otra parte en Fresnillo, también inició su programa de estímulos fiscales desde el 2 de enero, con un descuento del 20 por ciento durante este mes, que se reducirá a 15 por ciento en febrero y 10 por ciento en marzo.

Además, se contempla un 10 por ciento adicional para sectores específicos como personas adultas mayores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y madres solteras, entre otros. Los pagos pueden realizarse en distintos puntos distribuidos en la cabecera municipal.

En Jerez, los descuentos serán del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con el inicio del cobro programado para el 5 de enero. El municipio informó que se habilitarán módulos en centros comunitarios, dependencias municipales y la Presidencia Municipal, con horarios que varían según el punto de atención.

Mientras que Calera anunció un descuento del 15 por ciento durante enero y febrero, además de un estímulo adicional del 10 por ciento para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores, previa presentación de identificación. El pago podrá realizarse en la caja principal de la Presidencia Municipal y en cuatro centros de desarrollo comunitario

En la capital del estado, el Ayuntamiento de Zacatecas informó que durante el primer trimestre de 2026 se aplicarán descuentos por pronto pago en el impuesto predial, con una reducción del 25 por ciento en enero, 15 por ciento en febrero y 10 por ciento en marzo.

La autoridad municipal señaló que estos recursos forman parte de los ingresos propios destinados a la prestación de servicios públicos, mantenimiento urbano y ejecución de obras.

Jorge Alberto Muñoz / N+

Historias recomendadas: