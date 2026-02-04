Durante Operativo de Búsqueda de Mineros, Detienen a Pareja Armada en Concordia, Sinaloa

Durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, autoridades estatales y federales detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de armas de fuego, sin que hasta el momento exista relación confirmada entre los detenidos y el caso de los mineros.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la detención fue realizada por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del poblado La Concepción, donde los elementos realizaban recorridos de búsqueda y vigilancia como parte del despliegue para localizar a los trabajadores mineros reportados como desaparecidos.

Aseguran armas durante labores de vigilancia

De acuerdo con el reporte oficial, durante el patrullaje los agentes detectaron a dos civiles que intentaron huir al notar la presencia de la autoridad, por lo que fueron alcanzados y detenidos. Al realizar la inspección, se aseguró lo siguiente:

Dos personas detenidas (un hombre y una mujer)

Un fusil SCAR Multi-Caliber calibre 7.62x51 mm

Una pistola Glock 22 calibre .40

Dos cargadores calibre 7.62x51 mm

Un cargador calibre .40

40 cartuchos calibre 7.62x51 mm

15 cartuchos calibre .40

Las personas detenidas y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron que esta detención deriva de acciones de seguridad realizadas durante el operativo, pero no implica, hasta ahora, que los detenidos estén vinculados con la desaparición de los mineros, caso que continúa bajo investigación.

