Localizan Presunta Granada Tras Reporte de Violencia Familiar en Mazatlán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, se activó un operativo interinstitucional en la colonia Urbivilla del Real, en el municipio de Mazatlán, luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1 por violencia intrafamiliar.

Al arribar al lugar, el personal del Grupo Interinstitucional localizó en las inmediaciones del domicilio un objeto que aparenta ser una granada de mano, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Ejército se hace cargo del artefacto

Ante el hallazgo, la Célula Especializada para la Desactivación de Artefactos Explosivos del Ejército Mexicano asumió el manejo del objeto, con el objetivo de descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad de los habitantes del sector.

Las autoridades estatales aclararon que la situación se encuentra completamente controlada y que no existe riesgo para la población, por lo que no fue necesaria la evacuación de vecinos.

Historias recomendadas: