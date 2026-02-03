Dan de Alta a la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda tras Atentado en Culiacán, Sinaloa
El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que fue dada de alta de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda.
La diputada, Elizabeth Montoya Ojeda, fue dada de alta la noche de ayer tras recibir atención médica luego del atentado sufrido en el centro de Culiacán, Sinaloa, el pasado 28 de enero del 2026.
Noticia relacionada: Atentan Contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa
Elizabeth fue sometida a algunas operaciones de reconstrucción y también estuvo bajo monitoreo de salud tras recibir impacto de bala y perder uno de sus ojos.
El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer la información y mencionó que va a estar bajo una custodia y vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, se mencionó que el diputado Sergio Torres Félix, se encuentra en estado grave de salud pero se mantiene estable y avanzando. Desde temprana hora recibe visitas de familiares y personas cercanas a él.
Detienen a operador de grupo criminal relacionado al ataque de diputados en Sinaloa
El atentado contra los dos diputados de Movimiento Ciudadano, ha generado una fuerte movilización por parte de las autoridades de seguridad quienes ya integran una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento se ha confirmado un detenido identificado como Emir “N”, operador de un grupo criminal en Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención del sujeto implicado en el atentado durante la mañana de este 3 de febrero a través de redes sociales.
Noticia relacionada: Detienen a Emir “N”, Operador de Los Chapitos, por Ataque a Diputados de MC en Sinaloa
