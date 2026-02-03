Localizan Presunto Artefacto Explosivo Frente a Refaccionaria en Culiacán, Sinaloa

Un despliegue de seguridad se registró en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo a las afueras de una refaccionaria.

El objeto fue localizado sobre una de las cortinas del establecimiento, dentro de una caja, lo que alertó a los trabajadores, quienes de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Elementos del Ejército y corporaciones de seguridad acudieron al lugar, donde acordonaron la zona y cerraron parcialmente la circulación en la avenida Revolución, desviando el tráfico al carril contrario mientras se esperaba la intervención de personal especializado.

Comercianos cercanos decidieron no abrir

Como medida preventiva, algunos comercios cercanos decidieron no abrir, en tanto se descartaba cualquier riesgo para la población.

Hasta el momento la zona permanece bajo resguardo mientras continúan las labores de seguridad.

N+

Historias recomendadas:

JGMR