Mineros Desaparecidos en Sinaloa: Detienen a 4 y Hallan Fosa Clandestina

En Sinaloa se intensificaron los operativos de búsqueda de los trabajadores de una mina canadiense, desaparecidos hace casi dos semanas en el municipio de Concordia.

Los trabajos en la zona derivaron en la detención de al menos 4 personas, posiblemente vinculadas con los hechos y el hallazgo de una fosa que ya es investigada.

También se busca en Mazatlán a cuatro turistas mexiquenses secuestrados la noche del martes.

Como parte de los operativos de autoridades federales para localizar a los 10 trabajadores de una mina canadiense, privados de la libertad por un grupo armado el pasado 24 de enero en el municipio de Concordia, la mañana de este jueves se localizó una fosa clandestina, a unos tres kilómetros al sur de la comunidad de El Verde.

Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República establecieron un perímetro de seguridad. En el mismo poblado, se aseguraron mil 600 cartuchos, 46 cargadores, equipo táctico, así como un artefacto explosivo improvisado.

Además, en la comunidad de El Naranjo, también en Concordia, se inhabilitaron 10 campamentos de la delincuencia organizada.

Autoridades federales informaron a En Punto que durante estos operativos hubo 4 detenciones relacionadas con la desaparición de los trabajadores de la mina.

Hasta ahora, la Fiscalía de Sinaloa tiene abiertas 5 denuncias por la desaparición de los trabajadores, procedentes de estados como Zacatecas y Sonora.

Autoridades municipales dijeron que la mina Vizsla Silver, ubicada en la comunidad de Panuco, suspendió temporalmente operaciones por precaución. Pobladores afirman que recibieron amenazas de integrantes del crimen organizado.

Desaparecen 3 trabajadores de empresa constructora

En días recientes, medios locales reportaron que al menos otros tres trabajadores, pertenecientes a una empresa constructora, fueron privados de la libertad el mismo 24 de enero sobre la autopista Durango-Mazatlán, que cruza el municipio de Concordia.

Turistas desaparecidos

El operativo ocurre a una semana de la inauguración del Carnaval de Mazatlán, en el puerto, la Guardia Nacional y autoridades locales pusieron en marcha un operativo para localizar a un grupo de turistas procedentes del Estado de México, desaparecidos el martes pasado.

La última vez que se supo de ellos fue en una tienda de conveniencia localizada en la avenida Camarón Sábalo, viajaban en dos vehículos conocidos como raizers, que después fueron ubicados por una empresa de renta, una mujer y una menor de edad fueron localizadas con vida en El Habal, al norte del puerto.

Los cuatro hombres que continúan como desaparecidos fueron identificados como Óscar García Hernández , de 30 años; y los hermanos Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, Javier Ramírez Sabino, de 25, y Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años. Oscar es maestro de Educación Física en una escuela primaria del municipio mexiquense de Jiquipilco.

La Fiscalía del estado abrió una carpeta investigación por los hechos y la Comisión Estatal de Búsqueda publicó sus fichas de localización.

