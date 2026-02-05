Pleito Vial Termina en Balacera y Automovilista Muerto afuera del Comité Olímpico Mexicano

Una balacera provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia luego de que un pleito vial terminara en el asesinato de un conductor afuera del Comité Olímpico Mexicano (COM) en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta noche cuando los automovilistas circulaban sobre la avenida Del Conscripto a la altura de la colonia Lomas de Sotelo, cerca de los límites con el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los testigos refirieron que la víctima de aproximadamente 50 años de edad y quien viajaba en una camioneta color negro, tuvo un conflicto vial con otro conductor. Por ello, detuvieron la marcha afuera de las instalaciones del COM.

Sin embargo, luego de discutir, el sospechoso sacó un arma de fuego y le disparó de manera directa. El hombre perdió la vida al interior de su camioneta, mientras que el presunto agresor huyó de la escena.

Video: Balacera Conscripto Periférico Muerto Pleito Vial Miguel Hidalgo CDMX Hoy

¿Qué dicen las autoridades sobre la balacera afuera del Comité Olímpico Mexicano?

Luego de darse a conocer que una persona murió baleada por un pleito vial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento de un hombre de 50 años de edad que perdió la vida por un impacto de arma de fuego.

El occiso tuvo una discusión por un percance vial con el chofer de un automóvil color gris, y al darle alcance en calles posteriores sacó un arma y realizó la detonación

Asimismo, indicaron que se da seguimiento del probable responsable a través de las cámaras de videovigilancia del C5, en tanto de lo ocurrido se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

