Cierre Línea 2 del Metro CDMX: Ruta y Horarios del Transporte de Apoyo a Usuarios Afectados

El cierre de la Línea 2 del Metro CDMX es un hecho, por lo que a partir del lunes 9 de febrero habrá modificaciones en el servicio de la ruta que va de Cuatro Caminos a Taxqueña; por lo tanto, se implementará transporte alterno.

De acuerdo con las autoridades, se destinarán alrededor de mil 500 millones de pesos para llevar a cabo los trabajos, que en primera instancia son para mejorar el servicio durante el Mundial 2026, pero también para que los usuarios puedan tener mejores traslados a largo plazo.

Noticia relacionada: ¿Qué se Necesita para Vacunarse contra el Sarampión en el Metro de CDMX?

Lo anterior, porque la importancia de la Línea 2 del Metro para la Ciudad de México es demasiada. Debido a la conexión que tiene con estaciones estratégicas para otras rutas, así como con otros transportes clave para la movilidad del centro de la ciudad.

Toma nota, ya que entre los trabajos que se tienen contemplados en la Línea 2 del Metro CDMX, son:

Cambio de cárcamos

Intervención en estaciones afectadas por lluvias

Red contra incendios

Sistema de vías

Compactación balasto

Cambio de durmientes

Sistema eléctrico y electrónico

Mejora en condiciones de vigilancia

Material rodante

28 trenes se van a modernizar: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos

La primera etapa de cierres comienza este 9 de febrero y finalizará en mayo.

¿Cómo será el transporte alterno por cierres de la Línea 2 del Metro CDMX?

Es muy importante que consideres que en esta fase únicamente habrá afectaciones en tres estaciones y en horarios muy específicos; por lo tanto, las estaciones que tendrán modificaciones en los horarios de servicio son:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Estas estaciones operarán de la siguiente manera:

Lunes a viernes : Abren a las 5:00 horas y cierran 22:00 horas

: Abren a las 5:00 horas y cierran 22:00 horas Sábados : Abren a las 5:00 horas y cierran 20:00 horas

: Abren a las 5:00 horas y cierran 20:00 horas Domingos: Cerradas en su totalidad (Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad)

Por esta razón, habrá transporte alterno para apoyar a los usuarios afectados. Unidades de RTP brindarán servicio en este circuito en ambos sentidos:

Saldrán de Xola → Viaducto → Chabacano → San Antonio Abad y termina el recorrido en Pino Suárez.

Los horarios en los que estarán disponibles los camiones de RTP para brindar ayuda por los cierres de la Línea 2 del Metro CDMX son:

Lunes a viernes : primera salida 22:00 y último camión sale a las 00:30 horas

: primera salida 22:00 y último camión sale a las 00:30 horas Sábados : primera salida 20:00 y último camión sale a las 00:30 horas

: primera salida 20:00 y último camión sale a las 00:30 horas Domingos: los camiones salen a las 07:00 y el último pasa a las 00:30 horas

Ojo, el resto de las estaciones de la línea azul operarán de manera normal.

#RTPinforma 🔊 Aviso importante para personas usuarias de @MetroCDMX



A partir del lunes 09 de febrero, por trabajos de mejoras en la Línea 2, #MIRTP brindará servicio de apoyo de manera temporal para garantizar la continuidad de tus traslados. pic.twitter.com/851OepYK4L — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) February 5, 2026

Historias recomendadas:

EPP