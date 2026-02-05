Del Museo del Tequila a Extorsiones: Así Presuntamente Operaba el Alcalde de Tequila, Jalisco

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro es investigado por las autoridades federales por diversos actos relacionados con corrupción, así como por su presunta relación con una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero, ¿cuáles son exactamente y qué se sabe de ellos?

Este jueves 5 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó los detalles de la detención del funcionario, la cual se llevó a cabo en el marco de la Operación Enjambre.

Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción

Además del presidente municipal de Tequila, también aprehendieron a otros tres funcionarios del ayuntamiento jalisciense, por su presunta relación con el grupo generador de violencia CJNG. Se trata de los directores de los siguientes organismos:

Seguridad Pública - Juan Manuel “N”

- Juan Manuel “N” Catastro y Predial - Juan Gabriel “N”

- Juan Gabriel “N” Obras Públicas - Isaac “N”

Debido a la detención del jefe de Seguridad de Tequila, se informó que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomó el control del patrullaje, así como la seguridad del municipio.

Se prevé que dicha autoridad realice la revisión de la licencia oficial colectiva para las armas de fuego y el estatus administrativo de la Comisaría. Ahora bien, ¿cuáles son todos los hechos ilícitos presuntamente cometidos por el alcalde de Tequila, Diego “N” y los tres funcionarios del ayuntamiento?

¿De qué acusan al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera?

El caso del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, no solo se limita a presuntas extorsiones, también a violencia política de género por acoso, amenazas de muerte y violencia económica. Aquí te presentamos los detalles de cada una de esas acusaciones, las cuales son investigadas por autoridades federales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el presidente municipal de Tequila está presuntamente relacionado por operar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco.

Algunas denuncian haber sido víctimas de amenazas, exigencias de pagos extraoficiales. Por ejemplo, a las tequileras Sauza y José Cuervo les solicitó pagos de predial 800% más altos, bajo amenaza de clausura y campañas de desprestigio

Sobre estos casos, en diciembre de 2025, el alcalde de Tequila mencionó que si se exigió ese pago fue por “un tema de tramitología”.

Lo que pasa que es un predio muy muy grande y había hecho falta hacer algunos recálculos, y ahí fue donde las dos partes se perdieron poquito, pero ya en la mesa de diálogo y con los aspectos técnicos se puedo llegar al punto de acuerdo

La red de extorsiones del alcalde de Tequila, presuntamente funcionaba con apoyo de despachos legales; de hecho, con esas acciones logró la clausura de forma arbitraria de al menos 6 empresas tequileras.

Los servidores públicos fueron clave para realizar estas acciones, ya que lo auxiliaban con las extorsiones a empresarios y comerciantes locales y desvío recursos del erario público.

Ahora bien, esta no es la primera vez que Diego “N” es investigado por hechos delictivos, ya que aunque el Tribunal Electoral de Jalisco los calificó de “insubsistentes", el funcionario fue señalado por cometer actos de:

Violencia política de género por acoso

Amenazas de muerte

Violencia económica

Asimismo, el alcalde de Tequila, ha estado inmerso en otras polémicas. En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presentación del grupo “Los Alegres del Barranco”, debido a que durante su concierto proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal con el que se le relaciona.

En ese sentido a Diego “N” se le ha señalado por presuntamente recibir financiamiento de dicha organización criminal para su campaña electoral que lo llevó a obtener la presidencia municipal de Tequila, Jalisco.

¿Qué pasó en Tequila durante gestión de Diego Rivera?

Los habitantes de Tequila, señalan que desde su llegada al frente del municipio se permite la venta de alcohol adulterado y pirata en la plaza central del municipio. Las prácticas indebidas del alcalde también se suman al descontento de la ciudadanía.

Ejemplo de ello es que se apropió del “Museo Nacional del Tequila”, el cual cerró con el pretexto de una “remodelación”; sin embargo, lo convirtió en su residencia y despacho.

El edificio es considerado un monumento histórico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero esto no le importó al alcalde de Tequila, ya que realizó modificaciones estructurales sin permiso para adaptar el espacio como casa.

En junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) y el INAH aseguraron el inmueble y colocaron sellos de clausura tras detectar daños al patrimonio histórico.

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, ahora está asegurado por las autoridades y se espera que en los próximos días se resuelva su situación jurídica.

