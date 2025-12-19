¿Quién Es ‘Delta 1’? Jefe de Sicarios, Cercano a Hijastro de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

Armando 'N', alias Delta 1, fue detenido en Zapopan, Jalisco, así lo informó hoy, 19 de diciembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); aquí te damos el perfil del sujeto vinculado con el hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Delta 1?

Armando Gómez Núñez, de 46 años de edad, es considerado como operador del CJNG y líder de la facción Los Deltas , grupo donde se desempeñaba como supuesto comandante de sicarios.

, grupo donde se desempeñaba como supuesto comandante de sicarios. Delta 1 fue reaprehendido en un operativo conjunto en Zapopan, Jalisco, encabezado por Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.

fue reaprehendido en un operativo conjunto en Zapopan, Jalisco, encabezado por Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC. Bajo su mando, el grupo se dedica a la privación de la libertad de personas, quienes eran trasladadas a casas de seguridad para ser sometidas a tortura y posteriormente privadas de la vida.

Se le considera un hombre de confianza y operador principal de Juan Carlos ’N', alias J3, quien es hijastro del líder de El Mencho.

También, Delta 1 es señalado como el responsable de la expansión del CJNG en el estado de Michoacán, presuntamente mediante una alianza con el grupo delictivo conocido como Los Viagras.

La célula delictiva de Delta 1 mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y es catalogada como altamente violenta, vinculándosele con delitos de homicidio, secuestro y extorsión.

Armando ’N’ coordinaba a un grupo de internos en el Reclusorio de Puente Grande, en Jalisco, con el fin de controlar la venta de droga y la realización de extorsiones desde el centro penitenciario.

Video: ¿Quién es el "Delta 1", Detenido en Jalisco?

Con información de N+.

RMT