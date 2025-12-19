¿Quién Es ‘Delta 1’? Jefe de Sicarios, Cercano a Hijastro de ‘El Mencho’, Líder del CJNG
|
N+
-
'Delta 1', presunto líder de 'Los Deltas', ya había sido detenido varias veces
COMPARTE:
Armando 'N', alias Delta 1, fue detenido en Zapopan, Jalisco, así lo informó hoy, 19 de diciembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); aquí te damos el perfil del sujeto vinculado con el hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Noticia relacionada: Balacera en Iztacalco Hoy: Matan a Tiros a Pollero en la Colonia Agrícola Pantitlán
¿Quién es Delta 1?
- Armando Gómez Núñez, de 46 años de edad, es considerado como operador del CJNG y líder de la facción Los Deltas, grupo donde se desempeñaba como supuesto comandante de sicarios.
- Delta 1 fue reaprehendido en un operativo conjunto en Zapopan, Jalisco, encabezado por Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.
- Bajo su mando, el grupo se dedica a la privación de la libertad de personas, quienes eran trasladadas a casas de seguridad para ser sometidas a tortura y posteriormente privadas de la vida.
- Se le considera un hombre de confianza y operador principal de Juan Carlos ’N', alias J3, quien es hijastro del líder de El Mencho.
- También, Delta 1 es señalado como el responsable de la expansión del CJNG en el estado de Michoacán, presuntamente mediante una alianza con el grupo delictivo conocido como Los Viagras.
- La célula delictiva de Delta 1 mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y es catalogada como altamente violenta, vinculándosele con delitos de homicidio, secuestro y extorsión.
- Armando ’N’ coordinaba a un grupo de internos en el Reclusorio de Puente Grande, en Jalisco, con el fin de controlar la venta de droga y la realización de extorsiones desde el centro penitenciario.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Solsticio de Invierno 2025: Fecha y Hora Exactas del Cambio de Estación en México
- Cuidado, Hay Riesgo de Secuestro: Lista de Lugares Más Peligrosos en México, Según Canadá
- ¿Ciudades Sede del Mundial 2026 en México, Entre las Más Peligrosas? Esto Dice Alerta de Canadá
Con información de N+.
RMT