Balacera en Iztacalco Hoy: Matan a Tiros a Pollero en la Colonia Agrícola Pantitlán

Una nueva balacera volvió a estremecer a los habitantes de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México, donde sujetos armados mataron a tiros a un pollero, hoy, 19 de diciembre de 2025.

¿Qué pasó en Iztacalco hoy?

Luego del ataque a tiros por el que un hombre mató a su pareja, en Circuito Interior Río Churubusco y Eje 3 Sur Añil, este viernes se registró otra balacera en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado contra un comercio, en calle 4 al cruce con Avenida Unión, en la colonia Agrícola Pantitlán.

La víctima, un hombre de unos 35 años de edad, había salido a ver qué estaba pasando, cuando recibió algunos disparos en el abdomen y en la nuca, por lo que falleció casi de forma inmediata. Vecinos intentaron reanimarlo, pero no fue posible salvarle la vida.

Según testigos, se escucharon entre ocho y 12 balazos.

Al lugar del ataque llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX.

Video: Asesinan a Pollero en la Agrícola Pantitlán, CDMX; Imágenes de los Agresores

Cámaras captan a los presuntos asesinos del pollero

Cámaras de seguridad en la zona de la balacera captaron en video a los presuntos asesinos del pollero.

En el video se observa a un hombre de playera blanca ejecutando los disparos, quien posteriormente se subió a una motocicleta, que era conducida por otra persona, para huir del lugar.

Mapa de la zona de la balacera de hoy, en Iztacalco

