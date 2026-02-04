César Aristeo: ¿Quién Era el Motociclista que Murió Atropellado por Camión de Guardia Nacional?

El motociclista que murió atropellado por un camión de la Guardia Nacional (GN) en Ecatepec fue identificado como César Aristeo. Pero, ¿quién era, qué le gustaba, cuáles eran sus sueños? Este miércoles su familia y seres queridos lo despiden entre gritos de impotencia y exigencia para que el caso no quede impune.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en el que murió el motociclista ocurrió ayer, cuando circulaba en compañía de una joven identificada como Mariana sobre la Vía José López Portillo en la colonia Guadalupe Victoria. Su viaje fue interrumpido intempestivamente cuando una unidad de la GN los embistió.

La cámara de un vehículo que circulaba por la zona captó el momento en el que los motociclistas esperan el cambio del semáforo para avanzar. Sin embargo, cuando estaban a punto de cruzar la avenida, el camión de las fuerzas federales, el cual circulaba por el carril exclusivo del Mexibús, los arrolló.

César Aristeo murió en el lugar, mientras que Mariana fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Magdalena de las Salinas, donde la reportan grave.

Que no se quede así, que no lo dejen pasar por favor, es una muerte, dijo una de las primas de César a N+

Video: Familiares Despiden a César Aristeo, Motociclista que Murió Atropellado por la Guardia Nacional

¿Quién era César Aristeo, motociclista atropellado por la Guardia Nacional?

Durante los servicios funerarios en la vivienda de César Aristeo, ubicada en la misma colonia donde ocurrió el accidente, se presentaron amigos, vecinos y familiares para darle el último adiós.

Entre flores blancas, veladoras y al ritmo de su canción favorita, “Cuarto para las Dos” de la banda de rock urbano Liran’ Roll, los restos del hombre de 44 años permanecieron en su hogar por última ocasión.

♫ Vamos a caminar

Al brillo de la luna

Te llevaré a un lugar

Que está allá junto al mar ♪

Luego la música de mariachi invadió cada rincón y acompañó a la guardia de honor que trasladó el féretro hasta una carroza funeraria. Debido a que el motociclista también será despedido y posteriormente sepultado en Oaxaca, como alguna vez lo conversó con su familia.

La familia de César Aristeo exige que su muerte no quede impune. Foto: Especial

César Aristeo tenía 44 años de edad y era conocido como “El Gandalla”, pero no le hacía honor a su apodo, ya que era una persona cariñosa y leal. Su familia era el motivo más grande para luchar todos los días por un futuro mejor. Sus conocidos refieren que amaba con el alma a sus hijas y por ello es que el mecánico tomaba cada trabajo que se le presentaba para que no les faltara nada.

De hecho, iba a reparar la motocicleta en la que viajaba como copiloto. Mariana le pidió que le revisara el vehículo porque notó una falla. Luego de una evaluación, César determinó que era necesario conseguir una pieza para hacer la reparación, así que juntos fueron a buscar la refacción. Momentos después fueron atropellados por la Guardia Nacional.

Que se haga justicia para los dos, que no se quede impune todo esto…Gracias por todo, carnal

