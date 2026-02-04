Balacera en Texcoco Hoy: Ataque Armado en San Simón Deja Un Policía Lesionado, ¿Qué Pasó?

Una balacera en Texcoco provocó la movilización de servicios de emergencia en San Simón, luego de que las detonaciones alertaron a los habitantes; hay un policía lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un predio ubicado en Camino a San Simón. Según testigos, varios sujetos intentaron robar un auto, lo que desató una persecución que culminó en un intercambio de disparos.

Durante la balacera en Texcoco, se reportó que un policía fue gravemente lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

¿Cómo fue la balacera en Texcoco?

Las autoridades indicaron que estos hechos comenzaron en la zona de Río Chiquito, cuando sujetos intentaron robar un auto, no obstante, fueron sorprendidos por oficiales. Esto provocó una persecución que terminó en la balacera.

El vehículo fue abandonado en un predio cercano a un inmueble del gobierno, cerca de la Secundaria Nezahualpilli en San Simón, por lo que la zona permanece acordonada a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para iniciar con las investigaciones.

En la zona fueron asegurados alrededor de seis casquillos percutidos, asimismo, se lleva a cabo un operativo para dar con los responsables; no hay detenidos.

