Marcha del Metro CDMX Hoy: Trabajadores Terminan Movilizaciones en el Zócalo; Así Fueron

Los trabajadores del Metro CDMX marchan por las principales calles de la capital con la finalidad de exigir diversas demandas a las autoridades; estas son las afectaciones.

Fue alrededor de las 14:30 horas que los manifestantes comenzaron la concentración en inmediaciones de la estación Balderas de la Línea 1, por lo que la circulación por la avenida Tolsá se vio afectada.

Sin embargo, el número de trabajadores del Metro CDMX aumentó conforme se acercaba el inicio de la marcha con destino al Zócalo, así que las afectaciones viales se extendieron hacía la avenida Chapultepec con dirección a Insurgentes.

¿Por dónde va la marcha de trabajadores del Metro CDMX hoy?

La marcha inició a las 15:30 horas como lo estipularon en su convocatoria. Son decenas las personas con ropa y banderas en color naranja las que se desplazan hacía la Plaza de la Constitución. La movilización se lleva a cabo por la siguiente ruta:

Balderas → Juárez → Eje Central → 5 de Mayo → Zócalo

Debido a que su paso es por la avenida Balderas, no hay servicio en diversas estaciones del Metrobús:

Línea 3

Sin servicio: Mina a Cuauhtémoc

Mina a Cuauhtémoc Con Servicio: Tenayuca a Buenavista y de Pueblo de Santa Cruz a Jardín Pushkin

Por lo tanto, las alternativas viales son Avenida Álvaro Obregón y Eje 3 Sur. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) derivadas de la marcha de los trabajadores del Metro CDMX.

A las 15:52 se informó que la primera parte del contingente de trabajadores del Metro CDMX llegó al Eje Central. Sin embargo, las afectaciones continúan sobre avenida Juárez.

Para las 16:06 horas se notificó que la vanguardia ya estaba en la calle 5 de Mayo a instantes de ingresar al Zócalo de la CDMX; no obstante continúa cerradas Balderas y Juárez.

La marcha de trabajadores del Metro CDMX culminó en el Zócalo alrededor de las 17:00 horas. Los manifestantes llegaron al punto establecido y posteriormente se dispersaron por las calles aledañas.

¿Por qué marchan los trabajadores del Metro CDMX?

De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, estas movilizaciones son para exponer la situación laboral que enfrentan y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno de la Ciudad de México la atención urgente y necesaria de sus peticiones.

Los trabajadores del Metro CDMX tienen diversas demandas, pero las que destacan son las siguientes:

Falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas.

Temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

