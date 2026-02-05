Auto Queda Colgando de Puente Luego de Chocar contra Tráiler en Azcapotzalco

Un auto quedó "colgando" de un puente en la avenida Ceylán de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México; así ocurrió el accidente.

Según los primeros reportes, la emergencia fue reportada por algunos testigos, quienes refirieron que los ocupantes del automóvil estaban a punto de caer desde un distribuidor vial luego de un aparatoso choque con un tráiler.

Por está razón, los integrantes de rescate acudieron hasta el sitio donde encontraron al vehículo color blanco con la parte delantera prácticamente al vacío, por lo que de inmediato ayudaron a una mujer y un hombre a salir de la unidad.

Debido a la impresión por estar a punto de caer desde el puente, la ocupante sufrió una crisis nerviosa, así que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron apoyo de contención. En tanto, su acompañante no presentó lesiones visibles, sin embargo, también recibió primeros auxilios.

Video: Auto Queda a Punto de Caer de Puente en Ceylán, Azcapotzalco; Así Se Ve desde el Aire

¿Cómo ocurrió el accidente en la avenida Ceylán en Azcapotzalco?

Las investigaciones por este caso recién comenzaron, pero de manera preliminar se sabe que el auto quedó colgando del puente de la avenida Ceylán, luego de ser impactado por un tráiler.

Según los testigos, el vehículo particular intentó incorporarse al carril de extrema derecha de manera repentina, por ello, el operador del tráiler no se percató de su presencia y "se lo llevó".

Debido al fuerte impacto, el auto derribó la valla de seguridad del puente, la cual cayó sin dejar personas lesionadas. En la zona trabaja personal de Protección Civil, Bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevé que se haga primero el retiro del tráiler para después hacer lo propio con el auto que quedó colgando; se registra caos vial en la zona.

