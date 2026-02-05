¿En Qué Casos No Debe Aplicarse la Vacuna contra el Sarampión? Pese a Rebrote de la Enfermedad

Ante el repunte de casos de sarampión en México en lo que va de este 2026, el gobierno refuerza su campaña de vacunación, sin embargo, ¿hay casos en los que algunos sectores no deben inmunizarse? Aquí en N+ y de acuerdo con datos oficiales de la secretaría de Salud te decimos las reacciones y efectos.

¿Cuándo no debes vacunarte contra el sarampión?

La Secretaría de Salud de México explica los casos en los que la ciudadanía no debe vacunarse contra el sarampión.

Antecedente de algún evento grave o reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna.

Estar embarazada.

Cursar una enfermedad moderada o grave con o sin fiebre.

Haber nacido con inmunodeficiencia congénita (enfermedades que afectan el sistema de defensas del cuerpo) o padecer SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Sin embargo, las personas con infección por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) que no presenten síntomas sí pueden vacunarse.

(Virus de Inmunodeficiencia Humana) que Recibir tratamiento que disminuya las defensas (el sistema inmune), como los corticoesteroides, la quimioterapia o radioterapia.

Padecer cualquier tipo de cáncer, preguntar en qué momento se puede aplicar la vacuna.

¿Qué pasa si se aplica la vacuna contra sarampión en el embarazo?

Aunque no se ha detectado ningún efecto en la madre o el feto al aplicar la vacuna contra el sarampión durante el embarazo; no se aplica durante la gestación, porque puede culparse a la vacuna de cualquier malformación o complicación que suceda por otras causas.

Si por accidente se aplica esta vacuna, será necesaria la estrecha vigilancia del embarazo.

¿Hay riesgos de vacunarse contra sarampión tras transfusión de sangre?

En las personas que se necesitó transfusión con sangre total, plasma o administración de gammaglobulina; se pide posponer la vacunación al menos tres meses.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México hoy?

Al día de hoy, la Secretaría de Salud de México reporta 8 mil 332 casos acumulados de sarampión.

Y estos son algunas de las preguntas más comunes sobre la vacuna de sarampión

¿De qué está hecha la vacuna del sarampión?

La vacuna triple viral o SRP está hecha de virus vivos atenuados (debilitados).

¿Contra qué enfermedades te protege la vacuna triple viral (SRP)?

La vacuna triple viral (SRP) protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

¿Cómo se aplica la vacuna triple viral (SRP)?

La vacuna se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo.

¿Cuántas dosis de vacuna triple viral (SRP) se necesitan para estar protegido?

Para quedar protegido contra el sarampión se necesitan dos dosis de la vacuna triple viral.

La primera a los doce meses de edad .

a los . La segunda se aplica a los 6 años o al ingresar a la escuela primaria.

¿Cuáles son las reacciones después de aplicarte la vacuna del sarampión?

Las reacciones son mínimas, comparados con lo que sucede si alguien se contagia y no está inmunizado y se expone a cualquiera de estos virus.

En un porcentaje bajo en las primeras 24 a 48 horas después de la vacunación se pueden manifestar dolor o enrojecimiento en el sitio de la aplicación, duran 48 a 72 horas y desaparecen de forma espontánea; no requieren tratamiento.

Otros malestares que se pueden presentar 5 o 12 días después de la vacunación:

Malestar general

Escurrimiento de nariz

Dolor de cabeza

Tos y fiebre (38.5°C), síntomas pueden durar de dos a tres días

Entre los 5 y 12 días después de la vacunación puede aparecer un salpullido en la piel , dura dos días y se resuelve sin necesidad de manejo médico.

después de la vacunación , dura dos días y se resuelve sin necesidad de manejo médico. Después de 12 días de la vacunación puede ocurrir inflamación de las glándulas parótidas (paperas o parotiditis), que generalmente es de un solo lado de la cara, dura menos de cuatro días y se resuelve espontáneamente.

