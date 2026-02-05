Regresa Uso de Cubrebocas a México: ¿Dónde es Obligatorio por el Brote de Sarampión?

La Secretaría de Salud (SSa) federal informó que continúan registrándose casos de sarampión en México, aunque, aseguró, que se trata de un fenómeno mundial.

Sin embargo, México está en riesgo de perder el estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión. Esta certificación internacional, que el país mantiene desde 2016, garantiza que no existe una propagación sostenida del virus a nivel local, gracias a una vigilancia epidemiológica efectiva y a coberturas de vacunación suficientemente altas.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero de 2026, autoridades sanitarias mexicanas solicitaron una prórroga de dos meses para evitar perder esta certificación, mientras se intensifican los esfuerzos para frenar la transmisión del sarampión y aumentar la cobertura de vacunación. La revisión definitiva está prevista para abril de este año.

¿Dónde es obligatorio el uso de cubrebocas por sarampión?

Justo el brote de sarampión, en Jalisco ya es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas de los municipios con mayor transmisión de la enfermedad.

La secretaría de Salud detalló que se aplica en:

San pedro Tlaquepaque.

Tonalá.

Guadalajara.

.Zapopan

El Salto.

Tlajomulco de Zúñiga.

Ixtlahuacán de los Membrillos

La medida es estricta y permanente en los siguientes 30 días.

