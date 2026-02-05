Con el brote de sarampión en México 2026 regresa el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas. En N+ te presentamos la lista de los lugares y estados.

Video relacionado: Sector Salud Descarta Caso Sospechoso de Sarampión en Ciudad Madero

El estado de Jalisco es una de las zonas con más casos activos de sarampión, con 449 personas diagnosticadas en los últimos 14 días. Autoridades confirmaron que el brote inició en el municipio de Arandas, asociado a la llegada de población jornalera agrícola procedente de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, con esquemas de vacunación incompletos.

Video. ¿Qué se Necesita para Vacunarse contra el Sarampión en el Metro de CDMX?

Se busca reforzar la vacunación para mitigar los contagios

Al respecto habló el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez:

Ustedes pueden identificar aquí los casos activos que tiene el estado de Jalisco en este momento, y vean cómo de estos 449 casos activos que son aquellas personas que han sido diagnosticadas en los últimos 14 días

¿Dónde se concentra el mayor número de casos de sarampión en Jalisco?

La concentración de más casos de sarampión en Jalisco está básicamente en los municipios de:

Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

El Salto

Zapopan

El titular de salud en Jalisco también reportó que este 2026 se han confirmado casos en 30 de los 125 municipios del estado de Jalisco y en estas zonas se concentra el 50% de los casos activos y en 17 municipios hay casos activos.

Tlaquepaque

Tonalá concentran el 50%

El uso de cubrebocas será obligatorio debido a que el sarampión se contagia a través de gotas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas.

Ante el aumento de casos, se decidió que el uso de cubrebocas sería obligatorio, esto debido a que el sarampión se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis y las complicaciones pueden llevar a la muerte.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS); en México, Estados Unidos y Canadá son los países que cuentan con más casos en el continente americano: la Organización Panamericana de la Salud precisó que el 78% de los nuevos casos se presentaron en personas no vacunadas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI