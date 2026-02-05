Sarampión en Puebla: 44 Casos Positivos, Vacunas y Uso de Cubrebocas en Escuelas
La Secretaría de Salud en Puebla reforzó las medidas para combatir el sarampión en las escuelas, además invitan a aplicarse la vacuna.
Puebla reporta un aumento de casos de la enfermedad de sarampión, de acuerdo a la Secretaria de Salud, suman 44 personas infectadas y 159 que podrían estar enfermos. Ante estos números, la dependencia invita a la población a aplicarse la vacuna correspondiente, en N+ te decimos quiénes deben de aplicarse la dosis y en dónde pueden hacerlo de forma gratuita.
Al corte de este jueves 5 de febrero de 2026, las autoridades dieron a conocer que hay 44 casos confirmados de sarampión en cinco municipios poblanos, de los cuales 17 son hombres y 27 son mujeres, además, reportan 159 casos probables y 64 descartados. De estos números, uno es originario de otro estado.
Los municipios con contagios confirmados con sarampión son Puebla capital, San Andrés Cholula, Chignahuapan, Amozoc y Cuautlancingo.
¿Habrá uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de Puebla por casos de sarampión?
El sector salud y educativo mantienen acciones de prevención para evitar que se siga propagando esta enfermedad, sin embargo, descartaron la suspensión de clases y el uso obligatorio de cubrebocas como se ha reportado en otros estados, esto mencionó el Secretario de Salud Estatal, Joaquín Espidio.
Tenemos un seguimiento permanente y no consideramos en este momento, en este momento no.
Además, informó que cada caso que se registra recibe una atención inmediata con fin cerco sanitario y asegura que no van a esperar cuatro o cinco días para atenderlos.
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?
Debido a este aumento de contagios, se ha reforzado la vacunación contra el sarampión en todo el estado, con el objetivo de proteger a los ciudadanos, principalmente a los niños y a quienes no cuentan con el biológico correspondiente.
La Secretaría de Salud lanzó una campaña para vacunar a las personas contra el sarampión de forma gratuita, estas son las personas que deben de vacunarse.
- Dosis Cero: Bebés de 6 a 11 meses de edad
- Primera Dosis: De triple viral a niñas y niños de 1 año.
- Segunda dosis: A niñas y niños nacidos a partir del 1 de julio del 2020 (A los que nacieron antes de esta fecha se les aplicará a los 6 años cumplidos)
A los niños y niñas de 6 a 10 años se les podrá aplicar ambas en caso de no contar con ninguna dosis. Además, también se les podrá aplicar a las personas que no cuentan con el biológico hasta lo 49 años de edad, los mayores a esa edad no requieren vacunarse ya que padecieron la enfermedad o fueron vacunados.
¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en Puebla?
Recuerda que esta enfermedad puede quedarse en el aire hasta por dos horas y es diez veces más contagiosa que la gripe, por ello debes verificar tu esquema de vacunación y en caso de no recordar si te la has aplicado, es importante recibir la dosis. Puedes acudir a los Centros de Salud y CESSA de IMSS-Bienestar, ubica tu clínica en el siguiente link: https://imssbienestar.gob.mx
