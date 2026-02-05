Sarampión en Puebla: 44 Casos Positivos, Vacunas y Uso de Cubrebocas en Escuelas

Puebla reporta un aumento de casos de la enfermedad de sarampión, de acuerdo a la Secretaria de Salud, suman 44 personas infectadas y 159 que podrían estar enfermos. Ante estos números, la dependencia invita a la población a aplicarse la vacuna correspondiente, en N+ te decimos quiénes deben de aplicarse la dosis y en dónde pueden hacerlo de forma gratuita.

Al corte de este jueves 5 de febrero de 2026, las autoridades dieron a conocer que hay 44 casos confirmados de sarampión en cinco municipios poblanos, de los cuales 17 son hombres y 27 son mujeres, además, reportan 159 casos probables y 64 descartados. De estos números, uno es originario de otro estado.

Se Analizan Más de 100 Casos Sospechosos de Sarampión en Puebla

Los municipios con contagios confirmados con sarampión son Puebla capital, San Andrés Cholula, Chignahuapan, Amozoc y Cuautlancingo.

Noticia relacionada: Muere Bebé de un Año por Complicaciones de Sarampión en Tlaxcala: Empezó con Fiebre de 38 Grados

¿Habrá uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de Puebla por casos de sarampión?

El sector salud y educativo mantienen acciones de prevención para evitar que se siga propagando esta enfermedad, sin embargo, descartaron la suspensión de clases y el uso obligatorio de cubrebocas como se ha reportado en otros estados, esto mencionó el Secretario de Salud Estatal, Joaquín Espidio.

Tenemos un seguimiento permanente y no consideramos en este momento, en este momento no.

Además, informó que cada caso que se registra recibe una atención inmediata con fin cerco sanitario y asegura que no van a esperar cuatro o cinco días para atenderlos.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Debido a este aumento de contagios, se ha reforzado la vacunación contra el sarampión en todo el estado, con el objetivo de proteger a los ciudadanos, principalmente a los niños y a quienes no cuentan con el biológico correspondiente.

La Secretaría de Salud lanzó una campaña para vacunar a las personas contra el sarampión de forma gratuita, estas son las personas que deben de vacunarse.

Dosis Cero : Bebés de 6 a 11 meses de edad

: Bebés de 6 a 11 meses de edad Primera Dosis : De triple viral a niñas y niños de 1 año.

: De triple viral a niñas y niños de 1 año. Segunda dosis: A niñas y niños nacidos a partir del 1 de julio del 2020 (A los que nacieron antes de esta fecha se les aplicará a los 6 años cumplidos)

A los niños y niñas de 6 a 10 años se les podrá aplicar ambas en caso de no contar con ninguna dosis. Además, también se les podrá aplicar a las personas que no cuentan con el biológico hasta lo 49 años de edad, los mayores a esa edad no requieren vacunarse ya que padecieron la enfermedad o fueron vacunados.

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en Puebla?

Recuerda que esta enfermedad puede quedarse en el aire hasta por dos horas y es diez veces más contagiosa que la gripe, por ello debes verificar tu esquema de vacunación y en caso de no recordar si te la has aplicado, es importante recibir la dosis. Puedes acudir a los Centros de Salud y CESSA de IMSS-Bienestar, ubica tu clínica en el siguiente link: https://imssbienestar.gob.mx

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS