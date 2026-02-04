Suben a 40 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Este miércoles 4 de febrero de 2026 la Secretaría de Salud del Estado de Puebla dio a conocer que subieron a 40 los casos confirmados de sarampión en la entidad poblana.

De acuerdo con la dependencia, se ha descartado esta enfermedad en casi 60 pacientes, mientras que más de 150 continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

Aumentan a 40 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

De acuerdo con las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este miércoles, subieron a 40 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 16 son hombres mientras que 24 son mujeres, de los cuáles 39 se encuentran distribuidos en cinco municipios de la entidad poblana, mientras que uno está en Tlaxcala, pero fue diagnosticado en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 58 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 152 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión

La Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:

Vacunación conforme a la campaña correspondiente

conforme a la campaña correspondiente Lavado frecuente de manos

frecuente de manos Realizar estornudo de etiqueta

de etiqueta Uso de cubrebocas en lugares cerrados

en lugares cerrados No automedicarse

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas

La dependencia aseguró que mantendrán de manera activa y permanente la vigilancia epidemiológica para actuar de manera pronta contra dicha enfermedad.

Con información de N+

