Segundo Caso de Sarampión en Puebla: Un Niño de Ocho Años se Contagió en la Capital

La Secretaría de Salud en Puebla informó que un niño de 8 años de edad originario de la ciudad de Puebla capital, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó síntomas de sarampión desde el pasado 11 de enero.

El menor de edad presentó un resultado positivo a las pruebas de laboratorio siete días después del inicio del padecimiento. Hasta el momento, se desconoce si el paciente contaba la vacunación correspondiente.

Secretaría de Salud refuerza vigilancia epidemiológica por segundo caso de sarampión en Puebla

Se confirma en Puebla el segundo caso de sarampión de la entidad, de acuerdo con los reportes médicos y la vigilancia epidemiológica por parte del Gobierno del Estado.

Las autoridades dieron a conocer que se mantiene el seguimiento clínico del menor y la vigilancia de contactos, además de reforzar las acciones de prevención y control, como la vacunación y el monitoreo epidemiológico.

Gobierno de Puebla exhorta a prevenir contagio del sarampión con medidas de prevención

Con la finalidad de evitar la propagación del virus, la Secretaría de Salud en Puebla reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta.

El Gobierno de Puebla hizo énfasis en la importancia de acudir a la vacunación, la cual se encuentra disponible en todos los centros de salud de la entidad.

