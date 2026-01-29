Los casos de sarampión en Puebla siguen en aumento, al corte del 27 de enero, la Secretaría de Salud Federal reportó siete infectados confirmados, además, hay 68 casos probables acumulados.

A nivel nacional, suman 7 mil 674 enfermos de sarampión y hay 3 mil 173 en análisis para determinar si son positivos. La dependencia federal destacó que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y el de 25 a 29 años.

Cabe destacar que esta enfermedad viral es altamente contagiosa y es caracterizada por provocar fiebre alta, tos, ojos rojizos, manchas pequeñas dentro de la boca y un característico sarpullido, sin embargo si se llega a complicar puede causar neumonía o encefalitis que incluso pueden ser fatales.

Sarpullido característico del sarampión, comienza en rostro y sigue en el cuerpo. Foto: Salud Puebla

Confirman nuevo caso de sarampión en una escuela de Puebla

En Puebla este 28 de enero, el Centro Escolar Comunitario del Sur “Licenciado Manuel Bartlett Díaz” emitió un comunicado para informar a los padres de familia que detectaron un caso de sarampión dentro del instituto.

Confirman Nuevo Caso de Sarampión en Centro Escolar de Puebla

Por ello, aplicaron los protocolos correspondientes e hicieron un llamado a continuar con el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Como parte de las acciones preventivas, indicaron que colocaron un filtro sanitario en la entrada de la escuela y este 29 de enero realizarán la sanitización de las aulas. Sumado a que también llevarán a cabo la jornada de vacunación.

Noticia relacionada: Segundo Caso de Sarampión en Puebla: Un Niño de Ocho Años se Contagió en la Capital

¿Cómo se puede prevenir el sarampión?

El sarampión es una enfermedad que se puede transmitir incluso solo por unas gotitas de saliva, cuando la persona contagiada tose o estornuda, sin embargo, a pesar de que es muy fácil de contagiar, se puede prevenir de manera efectiva.

La vacunación es la clave para proteger a las personas y que los brotes puedan controlarse rápidamente, estas son los dos tipos de vacunas contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico, protege contra sarampión, rubéola y paperas.

(SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico, protege contra sarampión, rubéola y paperas. Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas, recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Dónde vacunarte contra el sarampión en Puebla?

Las personas que deben de vacunarse para prevenir algún contagio son los niños y niñas de 6 mese a 9 años, adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

En Puebla puedes asistir a los Centros de Salud y CESSA de IMSS-Bienestar más cercanos para que te apliquen la vacuna, puedes ubicar tu clínica en el siguiente enlace: https://imssbienestar.gob.mx

Se recomienda que revises tu cartilla de vacunación para constatar que tienes aplicada la vacuna y si no es así, acudir a un Centro de Salud para que te la apliquen o para que te orienten sobre el tema.

Historias recomendadas:

Con información de la Secretaría de Salud

MCS