Muere Bebé de un Año por Complicaciones de Sarampión en Tlaxcala: Empezó con Fiebre de 38 Grados

Durante el fin de semana Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala dio a conocer la muerte de un menor de solo un año y un mes de edad, por complicaciones relacionadas al sarampión, al interior del Hospital Infantil.

Se trata de un lactante que no contaba con su esquema de vacunación completo. Con base en el cuadro clínico del infante, no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente.

El pasado 25 de enero, el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria que presentaba, su madre acudió a un médico, y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

Noticia relacionada: Aumentan a 16 los Casos Positivos de Sarampión Confirmados en Puebla Hoy 29 de Enero de 2026

Registra sector salud de Tlaxcala la defunción de un menor de edad por complicaciones de sarampión

Debido a las complicaciones en la salud del bebé, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión.

A su ingreso con torpia, haciendo un pars grave con hipmexia refractaria, a pesar de Medidas de Protección Pulmonar, hemodinámicamente vasoplejia y disfunción miocardia grave, sin respuesta a aminas vaso activas, curso con datos de choque manejo antibióticos sistémicos, así como uso de inmunogammagublina.

Secretaría de Salud de Tlaxcala Confirma Muerte de Menor por Sarampión

Bebé de un año y un mes de edad muere en el Hospital Infantil de Tlaxcala por sarampión

A pesar de los esfuerzos, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció el pasado 30 de enero a las 10:31 horas; así fue notificado a la Dirección General de Epidemiología, y Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

Después del lamentable deceso, el Sector Salud de Tlaxcala exhortó a padres de familia o tutores a que lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud.

El Gobierno de Tlaxcala pide a la población que en caso de que falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los Centro de Salud en el estado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR