Aumentan a 16 los Casos Positivos de Sarampión Confirmados en Puebla Hoy 29 de Enero de 2026

La Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de Puebla, de la Secretaría de Salud reportó este jueves 29 de enero de 2026 16 casos positivos de sarampión.

Además, hay 105 infectados probables de esta enfermedad y 58 personas más se encuentran pendientes de recibir un diagnóstico médico.

Noticia relacionada: Alerta por Caso de Sarampión en una Escuela; Suman Siete Confirmados y 68 Probables en Puebla

Municipios de Puebla con casos positivos de sarampión

De los enfermos confirmados, 10 corresponden a mujeres y seis a hombres; 15 residen en distintos municipios del estado como:

Puebla capital

San Andrés Cholula

Chignahuapan

Cuautlancingo

Mientras que uno tiene residencia en Tlaxcala, pero fue detectado dentro del territorio poblano.

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla reiteró el llamado a los poblanos a verificar que cuenten con el esquema completo de vacunación y, en caso contrario, acudir a cualquier centro de salud del estado para aplicarse el inmunológico, especialmente niños de seis meses a nueve años.

La dependencia aseguró que mantendrán de manera activa y permanente la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra dicha enfermedad.

Detectan nuevo caso de sarampión en centro escolar de Puebla

En Puebla el pasado 28 de enero, el Centro Escolar Comunitario del Sur “Licenciado Manuel Bartlett Díaz” emitió un comunicado para informar a los padres de familia que detectaron un caso de sarampión dentro del instituto.

Por ello, aplicaron los protocolos correspondientes e hicieron un llamado a continuar con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Caso Sarampión en Secundaria del Centro Escolar Licenciado Manuel Bartlett Díaz de Puebla

Como parte de las acciones preventivas, indicaron que colocaron un filtro sanitario en la entrada de la escuela y realizaron la sanitización de las aulas. Sumado a que también llevarán a cabo la jornada de vacunación.

Historias recomendadas:

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ