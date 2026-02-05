Usuarios Denuncian Falta de Información sobre Vacuna contra el Sarampión en el Metro de CDMX

Autoridades sanitarias de la Ciudad de México llevan a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión en estaciones del Metro. La campaña estará vigente del 3 de febrero hasta el 13 de febrero. No obstante, usuarios del sistema de transporte denuncian falta de información sobre la ubicación de estos módulos.

Secretaría de Salud vacuna contra sarampión en algunas estaciones de Metro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) anunció una campaña de vacunación en las estaciones del Metro, del 3 al 13 de febrero. N+ acompañó a las enfermeras que colocaron vacunas en la estación Escuadrón 201, de la Línea 8, en la alcaldía Iztapalapa.

Se proporcionaron vacunas contra el sarampión, dirigida a menores de 50 años.

En el caso de que desconozcan su antecedente de vacunación, les recomendamos que se apliquen la vacuna.

También se está realizando la vacunación en menores de diez años. Cabe recordar que en este caso se aplican dos dosis. Debido a esta salvedad, se pide acudir con la Cartilla Nacional de Vacunación. En el caso de los adultos, solo es necesario llevar una identificación oficial.

N+ también constató la aplicación de las vacunas contra el neumococo y el sarampión afuera de la estación Tláhuac de la Línea 12. Este módulo seguirá operando el viernes 6 de febrero, en un horario del 9 a 13 horas.

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México anunció a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el 5 de febrero se colocaron siete módulos de vacunación en tres líneas en las siguientes estaciones:

Línea 7: Barranca del Muerto

Línea 8: Aculco y Atlalilco

Línea A: estaciones Guelatao, Acatitla, Peñón Viejo y Tepalcates

Usuarios denuncian falta de información sobre puntos de vacunación en el Metro

En redes sociales, usuarios han denunciado falta de claridad en la información sobre los puntos de vacunación en el Metro. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México borró varias publicaciones en X e Instagram donde indicaba los puntos donde se colocaría la vacuna contra el sarampión en el Metro.

A través de X, el usuario @Cuauchenko denunció que el jueves 5 de febrero no se colocó el módulo de vacunación correspondiente a la estación Potrero de la Línea 3. En la publicación se lee:

No existe el módulo de vacunación en el metro Potrero. Son las 11:32 del 5 de febrero, el poli no sabe y no hay nada en ninguna de las 2 salidas.

Por su parte, el usuario @Miguetigue también denunció que no se colocó el módulo de vacunación en la misma estación Potrero, el 5 de febrero:

Para reportar que en el metro Potrero no hay módulo de vacunación, hoy fui a buena hora.

Por su parte, la alcaldía Iztapalapa informó a través de X la apertura de 22 módulos de vacunación en estaciones del Metro correspondientes a las líneas A, 12 y 8. No obstante, usuarios denunciaron que muchos de estos módulos no fueron abiertos y que no había información sobre estos en las estaciones.

Las vacunas se colocarían en un horario de 9 de la mañana a 12 del día, del 3 al 6 de febrero. No obstante, en estaciones como Constitución y UAM-I los usuarios señalaron que se colocaron los módulos. Al respecto, el usuario @dmrelk de X escribió:

UAM-I, Línea 8, el policía dice que en ninguna de las estaciones qué mencionan hay nada.

Por su parte, la usuaria de X Sandra Madrigal, desde la cuenta @smf_2809, señaló que el 3 de febrero había gente formada desde antes de las 9 de la mañana en el la estación Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8, pero que no había información:

Gente formada desde antes de las 9:00 esperando recibir su vacuna en Metro Constitución y nadie da información.

