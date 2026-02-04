¿Qué es Una Alerta Epidemiológica y Por Qué la OPS la Emitió por Brote de Sarampión?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por los casos de sarampión en la región. Te explicamos qué significa esta alerta y cómo ha evolucionado el brote en México.

En México se han confirmado 7 mil 624 casos acumulados de sarampión , desde el inicio del actual brote en 2025.

se han confirmado acumulados de , desde el inicio del actual brote en 2025. Chihuahua es el estado más afectado por el virus, donde se suman más de 4 mil 500 casos.

es el estado más afectado por el virus, donde se suman más de 4 mil 500 casos. Hasta el momento han fallecido 26 personas en México por el brote.

Noticia relacionada: México, al Borde de Perder el Estatus "Libre de Sarampión" con 26 Muertos y Más de 7,000 Casos

OPS lanza alerta epidemiológica por sarampión

La OPS ha lanzado llamado a sus países integrantes para intensificar la vigilancia epidemiológica y la vacunación contra el sarampión. Además, la organización ha llamado a intensificar la acción rápida con el fin de interrumpir la transmisión de este virus y proteger a poblaciones vulnerables.

Video: México Suma 17 Mil 624 Casos Confirmados de Sarampión; ¿En Qué Estados Hay Más Contagios?

La alerta destaca la persistencia de brotes en varios países de la región. Desde 2025 se ha registrado un aumento sostenido de casos en comparación con los últimos cinco años. Por desgracia, la tendencia ha continuado en 2026.

México lidera casos de sarampión en América

En 2025 se registraron 14 mil 891 casos de sarampión en el continente. México lideró el número de contagios, con 6 mil 428 casos así como 24 defunciones.

Video: ¿Quién Debe Vacunarse contra el Sarampión y Cuáles son sus Síntomas?

Por su parte, Canadá registró 5 mil 436 casos y 2 defunciones, mientras que Estados Unidos reportó 2 mil 242 casos y 3 muertes.

La Organización Panamericana de la Salud subrayó que el 78% de las personas contagiadas no estaban vacunadas. En el 11% de los pacientes el antecedente de vacunación era desconocido.

Hasta la más reciente actualización en enero del 2026, en México se han acumulado 7 mil 624 casos de sarampión y 26 personas han fallecido.

Video: En Aumento Casos de Sarampión en Escuelas de Jalisco. ¿Cuántos Niños se Han Contagiado?

Cabe señalar que Chihuahua es el estado más afectado por el brote. La entidad suma más de 4 mil 500 casos.

México fue declarado como país libre de transmisión endémica de sarampión en 2016. Las autoridades sanitarias del país tienen hasta abril de 2026 para demostrar ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se ha interrumpido la transmisión del virus y que avanzó la tasa de vacunación.

En América, Canadá ha perdido ya la certificación como país libre de sarampión. En Europa, España también ha perdido esta certiciación.

Historias recomendadas:

Con información de Astrith Tolentino