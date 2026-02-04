México, al Borde de Perder el Estatus "Libre de Sarampión" con 26 Muertos y Más de 7,000 Casos

México enfrenta una amenaza crítica para su sistema de salud: está en riesgo de perder el estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión. Esta certificación internacional, que el país mantiene desde 2016, garantiza que no existe una propagación sostenida del virus a nivel local, gracias a una vigilancia epidemiológica efectiva y a coberturas de vacunación suficientemente altas.

El 20 de enero de 2026, autoridades sanitarias mexicanas solicitaron una prórroga de dos meses para evitar perder esta certificación, mientras se intensifican los esfuerzos para frenar la transmisión y aumentar la cobertura de vacunación. La revisión definitiva está prevista para abril de este año.

El brote comenzó en 2025 y no ha dejado de crecer

Desde los primeros reportes en 2025, los contagios han aumentado de manera sostenida. Hasta la última actualización, se han confirmado 7,624 casos acumulados de sarampión en todo el país y 26 personas han muerto por complicaciones derivadas de esta enfermedad, considerada prevenible con vacunas.

La entidad más afectada es el estado de Chihuahua, donde ya se han reportado 4,500 casos confirmados. Le siguen Jalisco con 1,315 casos y Chiapas con 450. También se han registrado casos en Ciudad de México (46) y Estado de México (12), aunque en menor escala.

Los grupos más afectados son niñas y niños de entre 1 y 4 años de edad, seguidos por menores de 5 a 9 años, así como jóvenes adultos de entre 25 y 29 años.

México Está en Riesgo de Perder Estatus de la OMS como País Libre de Sarampión

¿Por qué es tan importante el estatus de eliminación del sarampión?

México forma parte del grupo de países que en septiembre de 2016, bajo la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue declarado libre de transmisión endémica de sarampión. Esto no significa que no haya casos, sino que no hay transmisión local sostenida por más de 12 meses, y que el sistema de salud es capaz de controlar cualquier brote, especialmente los importados.

Mantener esta certificación es clave no solo para proteger a la población, sino también para conservar la confianza internacional en la capacidad sanitaria del país.

Canadá y España ya perdieron su estatus: ¿México será el siguiente?

La situación no es única de México. En noviembre de 2025, Canadá perdió su estatus de eliminación luego de más de un año con transmisión sostenida. En Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha retirado esta certificación a varios países, incluyendo a España, debido a brotes fuera de control.

La pérdida de esta verificación puede tener consecuencias graves: desde un aumento en la desinformación sobre las vacunas hasta el colapso de campañas de inmunización, poniendo en riesgo a millones de personas, en especial a los menores de edad.

¿Qué sigue para México?

La Secretaría de Salud tiene hasta abril de 2026 para demostrar que ha interrumpido la transmisión del virus y ha elevado significativamente las coberturas de vacunación infantil. La vigilancia epidemiológica será clave, así como la coordinación con los estados más afectados.

La alerta está encendida. México se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar una regresión sanitaria que podría costar muchas más vidas y años de trabajo en materia de prevención.

