Sarampión en CDMX: Habrá Módulos de Vacunación Nocturnos, ¿Dónde y Hasta Qué Hora Funcionarán?

La vacunación contra el sarampión en CDMX continuará, pero ahora con más fuerza, ya que las autoridades capitalinas confirmaron la instalación de módulos de vacunación nocturnos, con la finalidad de que todas las personas puedan acudir para prevenir contagios.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que el tema de los contagios de sarampión es relevante para el país, así que el objetivo ahora es evitar la propagación de la infección en la ciudad.

Queremos que la CDMX sea un lugar que resista al sarampión, es decir, queremos que la población esté vacunada

Asimismo, la mandataria pidió a los ciudadanos que tomen conciencia sobre esta enfermedad, la cual no solamente afecta a los menores de edad, si no a las personas de todas las edades.

Las vacunas son la mejor herramienta para combatir este tipo de virus

El sarampión es muy contagioso, de hecho, esta enfermedad es considerada más contagiosa que COVID, debido a que con este virus una persona podía transmitir la enfermedad hasta a cuatro personas.

Sin embargo, en el caso del sarampión, esto prácticamente se triplica, ya que un paciente con la enfermedad puede contagiar a 15 o 16 personas.

Pero eso no solo es motivo de alerta, ya que si una persona con sarampión estuvo en algún lugar, el virus permanece por dos horas, así que esto se convierte en un foco de infección por sí solo.

Ahora bien, la única manera de controlar al sarampión es con la vacunación, por ello, urge lograr que la mayor parte de los mexicanos se vacune.

¿Dónde estarán los módulos nocturnos de vacunación contra sarampión?

La funcionaria explicó que con la finalidad de que las personas puedan aplicarse el biológico contra el sarampión, se implementará una estrategia para que los capitalinos puedan acudir por la noche, ya que muchos de ellos no pueden asistir a sus unidades médicas durante el día por sus jornadas laborales o educativas.

Sabemos lo importante que es prevenir desde la ciudad para evitar que el sarampión también se convierta en un problema grande en la ciudad, por eso convoco a la población a que se vacune

Hizo énfasis en que se tienen que vacunar aquellas personas que no recibieron la vacuna cuando o que ya no recuerdan si se la aplicaron o no. Por esta razón, se instalarán módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión. Adelantó que habrá 10 de estos centros con una operación extendida “hasta muy tarde” para que “no haya pretexto”.

Vamos a tener centros de vacunación hasta muy tarde en la noche para todos aquellos que no sepan a dónde ir, vamos a tener alrededor de 10 centros en la ciudad…Que no haya pretextos y todos vamos a vacunar

Las autoridades indicaron que la próxima semana darán más detalles de la enorme campaña que se hará para distribuir la vacuna contra el sarampión en lugares como escuelas, transportes, plazas, Central de Abasto, terminales de autobuses, entre otros sitios públicos.

¿Cómo van los casos de sarampión en México?

La Secretaría de Salud federal informó que hay 7 mil 624 casos confirmados de sarampión en el país, de los cuales 116 están en la Ciudad de México.

Los estados que concentran el mayor número de casos de sarampión confirmados son:

Chihuahua - 4 mil 500 casos

Jalisco - mil 315 casos

Chiapas - 450 casos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó dos casos sospechosos de sarampión en dos niños, de 3 años y 11 meses de edad, usuarios de la guardería 17 del IMSS, ubicada en la colonia Agrícola Oriental de Iztacalco.

