Autoridades Desmienten Suspensión de Clases por Presuntos Casos de Sarampión en Aguascalientes

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) informó que no se tiene registro de casos ni brotes de sarampión en escuelas del estado, por lo que no existe motivo alguno para suspender clases ni modificar el calendario escolar, como se había difundido en redes sociales.

Autoridades desmintieron la supuesta suspensión de clases

A través de un comunicado oficial, la dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Salud del Estado, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse.

Recomendaciones ante la detección de síntomas de sarampión

Asimismo, el IEA exhortó a madres, padres de familia y personas tutoras a que, en caso de detectar síntomas en niñas, niños o adolescentes, eviten enviarlos a la escuela y notifiquen al plantel correspondiente, como medida preventiva.

En este contexto, las autoridades educativas confirmaron que las actividades escolares se reanudarán con normalidad hoy martes 3 de febrero en todos los planteles de Aguascalientes, reiterando el llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales.



