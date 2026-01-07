Cita Romántica en Aguascalientes Termina en Asalto Armado; se Llevaron 30 Mil Pesos

En pleno Bosque de los Cobos, en Aguascalientes, asaltaron a una pareja al estar besándose dentro de su auto sobre una terracería. Les quitaron 30 mil pesos.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado, cuando dos jóvenes, un hombre y una mujer de 22 años, se encontraban a bordo de un vehículo, según declararon a la policía municipal, en una cita romántica.

¿Qué se sabe del asalto en el Bosque de los Cobos?

Minutos después llegaron dos hombres a bordo de un auto e intentaron abrirles la puerta, pero no obtuvieron éxito. Luego, uno de ellos, logró ingresar por la parte trasera tras disparar un arma de fuego, rompiendo el medallón y generando pánico en la pareja.

Los obligaron a descender del vehículo y colocarse boca abajo sobre el suelo, después, les exigieron sus pertenencias, mientras uno de ellos revisaba el interior del automóvil. Lograron llevarse un botín valuado por 30 mil pesos.

¿Qué se robaron los responsables?

Los delincuentes se robaron dos celulares de alta gama, dos relojes inteligentes, cadenas, bisutería de plata, un par de tenis, tres bocinas, equipo de sonido instalado en el vehículo y 550 pesos en efectivo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en la zona.

Azul Tinta / N+

