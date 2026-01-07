Ajustan Tarifas de Cobro de Agua en Aguascalientes; Así se Aplicarán
La tarifa será por metro cúbico y será variable dependiendo del uso que se le dé, incluyendo escuelas y hospitales
El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ajustó las tarifas de cobro al servicio, según la última publicación del Periódico Oficial del Estado.
El incremento del precio es del 2.7% a la tarifa base, con respecto al inicio del 2025, quedando de la siguiente manera por metro cúbico:
- Uso doméstico: $266.16 m3
- Uso doméstico rural: $266.16 m3
- Uso mixto: $441.45 m3
- Uso comercial: $616.74 m3
Es decir, los usuarios pertenecientes a los dos primeros puntos pagarán como base 266 pesos. Mientras que para los de uso mixto, es decir, aquellos que usan el inmueble como casa y comercio, la tarifa base será de 441.45 pesos; para uso comercial el costo es de 616.74 pesos.
¿Cómo se aplicará el incremento para escuelas y hospitales?
Los centros escolares y hospitales municipales, estatales y federales pagarán una tarifa de 61.68 pesos; parques y jardines públicos, 61.66; desarrollos 74.86 pesos y oficinas gubernamentales, 61.66 pesos. Además, el documento establece el costo por la descarga residual:
- Pozo propio: $15.13
- Consumo de pipas: $33.17
Los usuarios que cuenten con pozo propio pagarán 15.13 pesos y quien consuma agua a través de pipas, el cobro será de 33.17 pesos. Estas tarifas ya fueron aplicadas y serán vigentes únicamente durante el mes de enero. De acuerdo con autoridades municipales, los ajustes que se realicen serán según la inflación.
Andrea Esparza
