Ajustan Tarifas de Cobro de Agua en Aguascalientes; Así se Aplicarán

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ajustó las tarifas de cobro al servicio, según la última publicación del Periódico Oficial del Estado.

Noticia relacionada: Usuaria Denuncia Cobró de Agua Excesivo que Nunca Hizo en León y Nadie la Ayuda

El incremento del precio es del 2.7% a la tarifa base, con respecto al inicio del 2025, quedando de la siguiente manera por metro cúbico:

Uso doméstico: $266.16 m3

Uso doméstico rural: $266.16 m3

Uso mixto: $441.45 m3

Uso comercial: $616.74 m3

Es decir, los usuarios pertenecientes a los dos primeros puntos pagarán como base 266 pesos. Mientras que para los de uso mixto, es decir, aquellos que usan el inmueble como casa y comercio, la tarifa base será de 441.45 pesos; para uso comercial el costo es de 616.74 pesos.

¿Cómo se aplicará el incremento para escuelas y hospitales?

Los centros escolares y hospitales municipales, estatales y federales pagarán una tarifa de 61.68 pesos; parques y jardines públicos, 61.66; desarrollos 74.86 pesos y oficinas gubernamentales, 61.66 pesos. Además, el documento establece el costo por la descarga residual:

Pozo propio: $15.13

Consumo de pipas: $33.17

Los usuarios que cuenten con pozo propio pagarán 15.13 pesos y quien consuma agua a través de pipas, el cobro será de 33.17 pesos. Estas tarifas ya fueron aplicadas y serán vigentes únicamente durante el mes de enero. De acuerdo con autoridades municipales, los ajustes que se realicen serán según la inflación.

Andrea Esparza / N+

Historias recomendadas: