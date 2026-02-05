Confirman 2 Casos Más de Sarampión en Nuevo León; Suman 10 en Este 2026

Fueron confirmados dos casos más de sarampión en Nuevo León, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 4 de febrero de 2026, de la Secretaría de Salud. Con ello, suman en total 10 casos confirmados de sarampión en el estado, en lo que va de este año.

El estado de Jalisco se mantiene en el primer lugar con mil 163 casos confirmados de sarampión y 2 mil 092 casos probables acumulados al corte del martes 4 de febrero de 2026; seguido de Chiapas con 232 casos confirmados y 995 casos probables acumulados de esta enfermedad viral altamente contagiosa.

¿Cuántos casos de sarampión en Nuevo León durante 2025?

En el 2025, año en el que se notificó el primer caso de sarampión en México, únicamente hubo 2 casos confirmados y 297 casos probables en el estado de Nuevo León. En comparación con este 2026, se ha registrado un incremento de casos en la entidad tan solo en los primeros dos meses del año.

¿Cómo se previene el sarampión?

El sarampión, esta enfermedad viral que es altamente contagiosa se previene principalmente con la vacunación, que ayuda a controlar los brotes. Cabe destacar que existen dos tipos de vacunas para proteger contra el sarampión, la vacuna triple viral (SRP) que se aplica en la infancia y la vacuna doble viral (SR) para adolescentes y adulto, así como para aquellos que no la recibieron antes.

Cabe destacar que esta enfermedad afecta principalmente a niños y niñas de entre 1 a 4 años de edad, y de 5 a 9 años de edad. Es importante que se atienda a tiempo para evitar complicaciones, por lo que hay que estar al pendiente si se presentan los siguientes síntomas: fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca, erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

