Constancia de Asignación para Ciclo Escolar 2026-2027 en Nuevo León: ¿Cómo Obtenerla?

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció las fechas de entrega de la Constancia de Asignación para alumnos de nuevo ingreso en preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027. Es importante obtener este documento para confirmar la inscripción de los menores a los planteles asignados.

Será del 3 al 13 de febrero cuando padres de familia y tutores recibirán este documento donde podrán encontrar la asignación a un plantel de educación durante el ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación mencionó que solo la constancia solo estará disponible para las personas que realizaron la preinscripción del 3 al 20 de noviembre de 2025.

¿Dónde recibiré la Constancia de Asignación?

La Constancia de Asignación será enviada al correo electrónico proporcionado durante la preinscripción. También podrás descargarla directamente en http://www.nl.gob.mx/preinscripciones ingresando los siguientes datos:

Folio de preinscripción

CURP del alumno

Correo electrónico registrado durante el proceso

En el comunicado de la Secretaría de Educación también se mencionó que los padres de familia y tutores que realizaron la preinscripción después del 20 de noviembre de 2025, recibirán la Constancia de Asignación del 13 al 17 de abril en su correo electrónico.

¿Cómo confirmo la inscripción de mi hijo al plantel asignado?

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que la Constancia de Asignación es importante obtenerla a tiempo, ya que en este documento aparecerá la fecha correspondiente para confirmar la inscripción de tu hijo al plantel asignado. Los alumnos que avanzarán un grado en el mismo plantel no es necesario realizar ningún trámite, papeleo o registro adicional. El sistema escolar reconoce automáticamente que el alumno continúa en la institución, por lo que su lugar está asegurado.

