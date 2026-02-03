¿Cómo Casarme Gratis en Monterrey? Requisitos para Participar en Bodas Colectivas 2026

Inició febrero, el mes del amor, y con ello las bodas gratis en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Todas aquellas parejas que quieran formalizar su relación este 2026 tendrán la oportunidad de hacerlo de manera gratuita y fiesta incluida. Aquí en N+ te contamos cuales son los requisitos y a partir de que fecha puedes registrarte para participar.

El DIF de Monterrey anunció el programa "¡Oficialmente Juntos!" para la realización de bodas colectivas durante este mes de febrero. La conformación de los matrimonios se llevará a cabo de manera gratuita y los recién casados podrán disfrutar de una fiesta con ceremonia, cena, vals y brindis.

¿Cómo registrarme para las bodas colectivas en Monterrey?

El registro para las bodas colectivas que organiza el DIF de Monterrey es muy fácil; estos son los dos pasos que debes seguir para participar antes del 19 de febrero, que es la fecha límite:

Mandar un mensaje de WhatsApp o marcar a cualquiera de estos números: 81 1532 7623 ó 81 2860 4733 Completa los requisitos y llena tu solicitud.

Toma en cuenta que para tu registro necesitarás los siguientes documentos: acta de nacimiento, identificación oficial y exámenes médicos prenupciales, que corren por la cuenta del DIF municipal. Para contrayentes viudos o divorciados, deberán presentar el acta de divorcio o el acta de defunción correspondiente.

Podrías ganar una luna de miel gratis

Las parejas que se casen en las bodas colectivas en Monterrey, también participarán para ganar 1 de los 4 viajes de luna de miel a la playa con todo incluido. Hasta el momento, el DIF no ha dado más detalles sobre este regalo de bodas. Recuerda que tienes hasta el 19 de febrero para registrarte en el programa "¡Oficialmente Juntos!" y casarte totalmente gratis.

