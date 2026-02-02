Hombre es Detenido por Disparar con Rifle a Perro en Hidalgo, Nuevo León

La Nueva División Ambiental, a través de una coordinación con elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente informó sobre la detención de un hombre por presuntos actos de violencia contra un perro doméstico, ocurrida en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

Noticia relacionada: Abandonan a Perro Dentro de Casa Deshabitada en el Centro de Juárez, Nuevo León

Gracias a una denuncia anónima ciudadana, oficiales de Fuerza Civil actuaron de manera inmediata tras recibir un reporte de disparos en la colonia Centro, en Hidalgo. Al llegar al lugar, ubicado en el kilómetro 24 de la carretera Monterrey a Monclova, fueron abordados por una persona afectada, quien manifestó que su mascota había sido agredida con un rifle.

Tras ubicar al agresor, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, los elementos de Fuerza Civil llevaron a cabo su detención y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación del caso de maltrato animal y determinar cuál será el proceso legal a seguir.

Video: Detienen a Hombre por Disparar a Perro en Hidalgo Nuevo León

Aseguran rifle con el que dispararon a perro en Hidalgo

Durante la detención del presunto agresor, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades, se le decomisó un rifle de postas y diversas municiones calibres 5.5 y 22 milímetros, con las que disparó al perro en el municipio de Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, el perro herido por el proyectil de arma de fuego recibió atención médica por parte del personal de Medio Ambiente de Nuevo León, quienes lo trasladaron a una veterinaria para ser evaluado por especialistas. Hasta el momento, no han dado a conocer cómo se encuentra su estado de salud actual, ni las condiciones en las que ocurrió la agresión.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH