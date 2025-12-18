Perrita Maratonista es Resguardada por Bienestar Animal de Nuevo León en Espera de Ser Adoptada

Este jueves 18 de diciembre, autoridades del Parque Fundidora entregaron a la "Perrita Maratonista" al personal de Bienestar Animal de Nuevo León, quienes se encargaran de encontrarle un nuevo hogar y seguir su proceso de adopción, asegurándose de que se quede con personas responsables que la cuiden.

La "Perrita Maratonista" se hizo viral en redes sociales luego ser captada por varios usuarios corriendo los 42 kilómetros de un maratón, a lado de otros deportistas, en la ciudad de Monterrey. La perrita fue localizada días después en el Parque Fundidora, donde el personal la resguardó hasta este jueves.

Es correlona, es una perrita difícil de alcanzar y que conoce el Parque Fundidora muy bien, y aquí ha estado de manera intermitente en los últimos dos meses

Fueron las palabras de Bernardo Bichara, presidente del Consejo Parque Fundidora, quien agregó que la "Perrita Maratonista" es muy activa y se encuentra bien de salud, de acuerdo con los resultados de la primera valoración; sin embargo, los veterinarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León serán quienes den el dictamen final.

"Perrita Maratonista" espera ser adoptada

La "Perrita Maratonista" permanecerá bajo el resguardo de la Secretaría Medio Ambiente de Nuevo León en espera de ser adoptada. Las autoridades de esta dependencia serán quienes se aseguren de la protección, el cuidado y futuro digno de la perrita, que ya es famosa entre los neoleoneses.

Se espera que en los próximos días las autoridades de la Secretaría Medio Ambiente de Nuevo León den a conocer los resultados de los estudios que le realizarán con los veterinarios y los requisitos que debe cumplir la persona que esté interesada en adoptar a la "Perrita Maratonista".

