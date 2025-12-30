Abandonan a Perro Dentro de Casa Deshabitada en el Centro de Juárez, Nuevo León

Vecinos del centro del municipio de Juárez, Nuevo León, denunciaron el abandono de un perrito al interior de una vivienda que lleva varios meses en abandono. Los ciudadanos piden a las autoridades atender este caso.

Noticia relacionada: Rescata Protección Civil a Perro Atrapado en Canalón en Guadalupe, Nuevo León

El perrito se localiza en el patio de una propiedad que se encuentra en abandono desde hace unos meses, vecinos comentaron que los dueños de la propiedad ingresan a esta casa, pero dejan al animal sin agua y sin alimento. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como este lugar se ve descuidado y con hierva alta.

Son los mismos vecinos de esta casa quienes se ponen de acuerdo para darle un plato con croquetas o alimentos al perrito, además de dejarle agua suficiente para hidratarse. Pese a que el animal se la pasa solo, su comportamiento no es agresivo, ya que se deja acariciar por personas que pasan por este punto.

Video: Denuncian Vecinos a Perrito Abandonado Dentro de Casa en Juárez

Exigen vecinos rescate de perrito abandonado en Juárez

Esta propiedad cuenta con algunas puertas y rejas de barandal, por lo que el perrito asoma su cabeza entre los barrotes para pedir algo de alimento. Vecinos piden ayuda al municipio de Juárez y Bienestar Animal para liberar a este animal el cual pasa los cambios climáticos en la intemperie.

Además de rescatarlos, los ciudadanos exigen que el dueño de este domicilio obtenga una sanción o proceso legal por el abandono. Una vecina mencionó que anteriormente en este domicilio habían dos perros, pero uno de ellos falleció debido a que se encontraba bajo las mismas circunstancias.

Ya tiene como 7 meses que fueron y lo dejaron, porque anteriormente tenían dos perros pero se murió uno, pero sigue en las mismas condiciones, solito

Hasta el momento las autoridades del municipio de Juárez no han dado una postura respecto a este caso, por lo que se espera que en los próximos días se atienda esta denuncia y el perrito pueda ser rescatada de este domicilio abandonado.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM