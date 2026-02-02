Repartidor Sorprende al Hacer Entregas Acompañado de un Caballo en Juárez, Nuevo León

En redes sociales se volvió viral un video que muestra una escena poco común, un repartidor de comida realizando entregas mientras era acompañado por un caballo, lo que de inmediato llamó la atención de peatones y automovilistas, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

En las imágenes se observa al repartidor avanzando por calles de la ciudad con su mochila de reparto, mientras el caballo camina a su lado como si fuera parte del equipo de trabajo. La escena provocó risas, sorpresa y cientos de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios bromearon con frases como “delivery versión norteña” y “hasta los caballos chambean”.

Se desconoce si el caballo pertenece al repartidor

El hecho ocurrió en días recientes, cuando personas que se encontraban en la zona grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales, provocando que el video se difundiera rápidamente y alcanzara miles de reproducciones.

Aunque no se reportó ninguna situación de riesgo ni intervención de autoridades, el episodio se convirtió en uno de esos momentos inesperados que reflejan el ingenio y el humor característico de la región.

Hasta el momento se desconoce si el caballo pertenecía al repartidor o si simplemente lo acompañaba durante el recorrido, pero la escena dejó claro que la creatividad no tiene límites cuando se trata de cumplir con el trabajo, incluso si es con ayuda de un compañero de cuatro patas.

