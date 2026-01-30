Captan a Caballo Galopando en Avenida de Monterrey; Esto Sabemos del Momento Viral

En redes sociales se hicieron virales varios videos grabados por automovilistas, quienes captaron un momento inusual mientras transitaban por las calles de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los conductores captaron un caballo color negro galopando libre por el puente vehicular de la avenida Lincoln, en dirección de poniente a oriente.

Tal como se ven en los videos compartidos en diferentes redes sociales, el caballo galopaba solo, sin jinete, en medio de los carros que circulaban por la avenida Lincoln, en la ciudad de Monterrey. A pesar de la situación que preocupó a algunos automovilistas, no se registraron percances.

Minutos después de haber sido grabado, circuló otro video en el que se ve al propietario, con ayuda de otras personas, alcanzar y atrapar al caballo color negro, pues iba detrás de él desde unos kilómetros atrás. Aparentemente el animal se escapó, aunque no han especificado de donde.

Cabe destacar que, mientras hacían virales los videos del caballo galopando sobre la avenida Lincoln, en la ciudad de Monterrey, diversos usuarios de redes sociales comentaron que se trataba de contenido credo con Inteligencia Artificial (IA), posteriormente se confirmó que fue un hecho real, lo que deja ver lo inusual de esta situación.

¿De quién era el caballo que andaba en la avenida Lincoln?

Luego de viralizarse los videos del caballo en la avenida Lincoln, en Monterrey, se dio a conocer que su propietario es Javier López Primero, cantante e integrante de la agrupación musical Javier López y Los Reyes, quien compartió una fotografía con el animal en su cuenta oficial de Facebook.

Javier López también compartió que el caballo se llama "El negrito coqueto" y aseguró que con él se siente a gusto. Al parecer, el cantante se encontraba realizando la grabación de un video musical cuando el animal se les escapó y se fue hacia una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

