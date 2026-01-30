Buscan a Michell Jovany, Cosechador de Naranjas Desaparecido en Montemorelos, Nuevo León

Una familia se encuentra en búsqueda de uno de sus integrantes el cual lleva desaparecido más de 15 días. Se trata de Michell Jovany Romero Mendoza, quien fue visto por última vez el 14 de enero en la colonia El Fraile en Montemorelos, Nuevo León.

El hermano de Michell, Iván Mendoza, comentó para N+ Monterrey que el hombre desaparecido era muy trabajador y que se dedicaba a las labores del campo en la región citrícola, donde pertenecía a una cuadrilla de recolectores que estaba a cargo de sus suegros.

Él se dedica a la pizca de naranja, él vivía en Montemorelos y de ahí se iba a pizcar naranja en diferentes puntos

Iván también mencionó que no era común que su hermano se ausentara sin previo aviso, lo que preocupa aún más su desaparición. Su familia describió a Michell como una persona que dedicaba su tiempo libre a sus hijas quienes esperan a su padre en casa.

Michell habría abandonado su trabajo en Montemorelos el día de su desaparición

Según testigos, el día de su desaparición, Michell se encontraba en su jornada laboral diaria y tras una supuesta urgencia personal el se había retirado de la huerta. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con el hombre. Hasta el momento sus familiares desconocen cual habría sido la situación por la que dejó de trabajar, pero piden a los ciudadanos que si llegan a verlo lo reporten con las autoridades.

Yo le pido a la comunidad de Nuevo León, que si llegaran a verlo, si llegaran a saber algo de él se comuniquen al número de teléfono

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) pidió a los ciudadanos que reportaran cualquier información sobre Michell Jovany a los teléfonos 8120204411 y 8119903873 donde podrán realizar su denuncia de manera anónima. Las autoridades seguirán con la localización del hombre en este punto del estado de Nuevo León.

Con información de Hugo Aranda | N+

DAGM