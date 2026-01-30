Encuentran Cuerpo Calcinado en Colonia Jardines de la Silla en Juárez, Nuevo León

El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado sobre el callejón de un terreno ubicado entre las calles 17 de Diciembre y 21 de Marzo, en la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Fue alrededor del medio día de este viernes 30 de enero cuando algunos de los vecinos de la colonia Jardines de la Silla reportaron el hallazgo del cuerpo calcinado del cual, aún salía humo. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Investigan hallazgo de cuerpo calcinado en callejón del municipio de Juárez

Elementos de la Policía de Juárez y agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al sitio donde fueron localizados los restos del hombre y acordonaron la zona para iniciar con las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, el cuerpo calcinado no ha sido identificado de manera oficial, pero se presumen que podrían traerse de una persona de entre 30 y 35 años de edad que vivía en situación de calle. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) también arribó al punto, en el cruce de las calles 17 de Diciembre y 21 de Marzo, en la colonia Jardines de la Silla para llevar a cabo el levantamiento de los restos y trasladarlo para realizarle la autopsia de ley.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

