Habrá Cierre Vial en Gaza de Constitución y Av. Pino Suárez en Monterrey: ¿En Qué Horario Será?

La Secretaría de Obras Públicas de Monterrey anunció el cierre a la circulación de gaza de Constitución hacia la avenida Pino Suárez al norte, en dirección de sur a norte, a partir de este jueves 29 y hasta el sábado 31 de enero.

Este cierre vial se llevará a cabo para realizar estudios de mecánica de suelo, después de que se reportaron daños en la estructura de la gaza que conecta los carriles exprés de Constitución con la avenida Pino Suárez por los trabajos de la Línea 4 del Metro de Monterrey.

Los estudios de mecánica de suelo tienen como objetivo determinar la magnitud de los daños causados por las obras para la construcción del metro y establecer las acciones necesarias que se van a realizar para remediar las afectaciones.

¿En que horario será el cierre vial de gaza de Constitución en Monterrey?

El primer cierre de la circulación de gaza de Constitución y la avenida Pino Suárez iniciará este jueves 29 de enero a las 12:00 pm y finalizará a la 01:00 am del viernes 30 de enero.

El mismo viernes 30 de enero se volverá a cerrar la vialidad de 12:00 pm hasta la 01:00 am del sábado 31 de enero, por lo que, se recomienda a los conductores tomar precauciones si tienen planeado transitar por esta zona. Durante estos cierres en la circulación se contará con elementos de Tránsito para agilizar el flujo vehicular.

