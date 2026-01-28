Hombre es Atropellado por Camioneta tras Discutir con Conductor en Monterrey

La tarde de este miércoles 28 de enero se reportó el atropello de un hombre luego de discutir con el conductor de una camioneta sobre la avenida Antonio I. Villarreal en la colonia Moderna en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Quedan 2 Personas Heridas Tras Choque Múltiple en Guadalupe

El percance se registró luego de que dos hombres habrían terminado de realizar un trabajo a bordo de una camioneta negra. Minutos después un sujeto comenzó a tener una pelea con el conductor de este vehículo al cual le estrelló una de las ventanas. Testigos señalaron que el afectado se colgó de una puerta, por lo que fue arrastrado sobre el pavimento durante varias cuadras.

El hombre se habría soltado de la camioneta quedando tendido sobre la avenida Antonio I. Villarreal en su cruce con la calle Camelia. Vecinos de este punto llamaron de inmediato a paramédicos para apoyar al hombre el cual no podía pararse. Hasta este sitio llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención médica.

Buscan camioneta que atropelló a hombre en Monterrey

A este punto también llegaron elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León para comenzar con las investigaciones correspondientes. Los agentes identificaron al afectado como Alan Molina, de 26 años de edad. El sujeto fue atendido en el sitio y no fue necesario ser trasladado.

Elementos de la Policía de Monterrey comenzaron con recorridos de seguridad para tratar de encontrar la camioneta que atropelló al sujeto y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. En el sitio del accidente, agentes de seguridad entrevistaron a vecinos para tratar de identificar el vehículo que se dio a la fuga.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM